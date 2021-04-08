İran aşı üretimi ve tedariği alanında başarılıdır

Perşembe günü 61. üretim taramasında ulusal bilgiye dayalı ve yenilikçi projelerin açılış töreninde konuşan Ruhani, ABD'nin İran halkına dayattığı üç yıldır süren acımasız ve yasa dışı yaptırımlarına ve ekonomik savaşa atıfta bulunarak, 'Genelde tarihin cellatları yasa dışı eylem ve yaptırımlarında, ulusların gıda ve ilaçlarını kapsam dışına alırdı, ancak Trump, tarihin tüm cellatlarının eline su döktü ve İran ulusuna karşı ekonomik savaşta hiçbir istisnaya bağlı değildi' ifadesini kullanıdı.

İsyankar ve hukuk karşıtı Trump yönetiminin hiç önem vermediğini ve hatta korona salgını sırasında bile ilaç ve aşı satın alma alanında hiçbir kolaylık sağlamadığını belirten Ruhani, 'Yeni yönetim, Trump'ın hata yaptığını iddia ediyor ve açıkça İran milletine yönelik azami baskının başarısız olduğunu dile getiriyor. Bunu tüm dünya da kabul ediyor' diye belirtti.

Trump'ın İran halkına yönelik eylemlerini, kimyasal, mikrobiyal ve nükleer silahları hatta yerleşim alanlarına karşı kullanmaktan çekinmediği bir savaşla karşılaştıran Ruhani, 'Amerikan halkı da korona salgınından ciddi şekilde zarar görse de ancak Trump, bu tehlikeli salgın karşısında bile İran milletiyle savaşta herhangi bir istisna yapmayı reddetti' değerlendirmesini yaptı.

Bu geniş çaplı savaş ve çok yönlü yaptırımlar sonucunda İran halkının çok fazla baskı ve acı çekmesine rağmen, bugün İran halkının ABD gibi bir süper güçle savaşta direndiğini ve dost ve düşmanın kabul ettiği gibi, kesin bir zafer kazandığını dile getiren Ruhani, 'Bugün, Batı Asya'da aşı üretimi de dahil olmak üzere bazı alanlarda ilkler arasında olabiliriz. Her yıl milyonlarca doz grip aşısı almış olmamıza rağmen, bu yıl yerli korona aşısının yanında yerli grip aşısını da kullanabildiğimiz için gururluyuz' diye kaydetti.

İran'ın aşı satın almaya çalışan ilk ülkelerden biri olduğunun altını çizen Ruhani, aşı üretiminin ilk günlerinden itibaren gerekli tüm talimatların yetkililerce verildiğini kaydederek, 'Ancak yaptırımlar ve ABD'nin çıkardığı engeller, bazen paralarını bile ödediğimiz veya satın alma konusunda uzlaştığımız aşıları ülkeye getiremedik' diye ekledi.

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