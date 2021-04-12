3,5 milyar dolarlık Sanayi yerlileştirme planı gerçekleşti

Niyareki", "üretim sıçraması" yılında alınan önlemler arasında sanayi sektörlerindeki yatırımların gelişmesine ve seçilmiş sanayi ürünlerinin üretimindeki artış eğilimine değinerek'Yerli imalatın geliştirilmesi ve derinleştirilmesi alanında, ülke genelinde çeşitli sanayi sektörlerinde sanayi kolları tarafından 3 milyar 500 milyon dolar yerlileştirildi'dedi.

bu yetkili ayrıca İslam İnkilab Rehberinin , yılın sloganını üst üste dört yıl üretim ve sanayi sektörüne adadığını ve geçen yıl yerli zanaatkarlarının çabalarıyla ülke üretim sektöründe düzgün bir büyümeye tanık olduğunuzu dile getirdi.

Niyareki, Korona virüsü salgını ile sektörlerin durumunu değerlendirerek şunları söyledi:Ülkenin sanayi sektörü, koronavirüs salgınının ülkenin üretken sektörü için elverişsiz koşullar yarattığı bir durumda endüstriyel büyümeyi başardı ve insanların bu salgınla mücadele etmeleri için ihtiyaç duydukları malzemelerin üretiminde iyi bir sıçrama gördük.

önceki yılın ilk 11 ayında sanayi yatırımlarında% 225 büyüme

Geçen yıl makro sanayi endekslerinin durumunu açıklayan Sadıkı Niyaraki, 'Geçen yılın ilk 11 ayında sanayi yatırımı miktarı yüzde 225 artarak 180 bin milyar Tümenin üzerine çıktı ve bu yıl sonuna kadar artış yolunda gitti' diye ekledi.