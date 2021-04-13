Zarif'ten Guterres'e: Nükleer tesislerin kasıtlı olarak hedef alınması, savaş suçudur

Guterres'e mektubu hakkında twitter hesabından açıklama yapan Zarif, 'BM Genel Sekreteri'ne, küresel sızıntı riski yüksek ve kasıtsız radyoaktif madde içeren koruma amaçlı nükleer tesislerden birini kasıtlı olarak hedef alınması, nükleer terörizmi ve savaş suçudur' diye belirtti.

Zarif mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

'İsrail, ABD seçimlerinden sonra Nükleer Anlaşma'nın yeniden canlanmasını önlemek için harekete geçme tehdidinde bulunmuştu ve şu anda bunu yapıyor.

ABD, bu aptal kumarın sonuçlarını önlemek istiyorsa, Trump tarafından yürütülen ekonomik terörizmi veya son nükleer terörizmi bir pazarlık kozu olarak kullanmayı bırakmalı ve uygulanan, Nükleer Anlaşma'dan sonra yeniden uygulanan veya isimleri değiştirilen tüm yaptırımları kaldırmalıdır.

Tüm ABD yaptırımlarının kaldırılmasının zamanında doğrulanmasının ardından İran, telafi edici önlemlerini askıya alarak yanıt verecektir. Bu telafi edici önlemler şu anda nükleer sabotajdan dolayı çarpıcı şekilde artacaktır.

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