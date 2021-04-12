Netenz'daki adi sabotajın amacı, yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakereleri engellemektir

Netenz'deki Şehir Ahmedi Ruşen Tesisi'nde yaşanan saldırıya değinen Salihi, 'Netenz tesislerine yönelik yapılan bu eylem, zenginleştirme merkezine karşı yapılan eylem, bir taraftan nükleer sanayide büyük ilerlememizi önlemek isteyen ve endüstriyel ve siyasi ilerlememize karşı çıkanların yenilgisinin, diğer taraftan acımasız ambargoların kaldırılması için sürdürülen başarılı müzakerelerin kanıtıdır' ifadesini kullandı.

Ulusal Nükleer Teknoloji Günü'nde, ülkenin genç ve çalışkan bilim adamlarının son başarı ve ürünlerinin sergilendiğine değinen Salihi, 'Bugünde öte yandan yaptırımların kaldırılma ihtimali de oldukça netleşti' diye belirtti.

İran'ın bu alçakça sabotaj eylemini kınadığının altını çien Salihi, uluslararası toplumun ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun bu nükleer terörizmle başa çıkmas gerektiğini ve İran'ın bu saldırının arkasındaki fail ile zmettiricileri takip etme hakkının saklı olduğunu söyledi.

Salihi, 'Bu terör hareketinin azmetticilerinin emellerine ulaşmalarının önüne geçmek için İran İslam Cumhuriyeti bir yandan nükleer teknolojiyi ciddi şekilde genişletmeye devam edecek, diğer yandan acımasız yaptırımları kaldırmaya dönük çalışmalarını sürdürecektir' diye ekledi.

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