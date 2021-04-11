Netenz tesislerinin elektrik dağıtım şebekesinin bir bölümünde kaza meydana geldi

Atom Enerjisi Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, olayın bu sabah Netenz zenginleştirme tesisinin elektrik dağıtım şebekesinin bir bölümünde meydana geldiğini dile getiren Kemalvendi, 'Bu kazada hiç kimse yaralanmadı ve kirlilik oluşmadı. Olayın nedenleri araştırılmaktadır' diye belirtti.

Olauın bu sabah, Netenz'deki Şehit Ahmedi Ruşen Zenginleştirme Kompleksi'nde elektrik dağıtım şebkesinde vuku bulduğuna işaret eden Kemalvendi, kazanın nedenin araştırıldığını ve ayrıntılı bilgilerin önümüzdeki saatlerde açıklanacağını ifade etti.

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