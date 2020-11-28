UAEK müfettişlerinin İran nükleer tesislerine erişimini değiştirmek, en üst düzeyde karar almayı gerektirir

Şehit Muhsin Fakrizade'nin şehit düşmesi ile ilgili açıklamada bulunan Kemalvendi, 'Şehit Fahrizade, nükleer fizik alanında yüksek lisans ve doktora derecesine sahipti, ancak Savunma Bakanlığı'ndaki asıl görevi her alanda çeşitlilik gösteren Savunma Sanayii Araştırması'nda farklı faaliyetler üzerineydi. Siyonist ve Batı medyasının amacı bir dosya oluşturarak İran'ı nükleer silah aramakla suçlamaktı ve bu bağlamda şehidin adı sürekli gündeme getirildi. Hatırlarsanız, Netanyahu belgeleri sunduğunda, ülkemiz nükleer askeri meselelere hiç karışmazken ve İslam İnkılabı Rehberi'nin bu konudaki fetvası oldukça açıkken, Netanyahu ondan bahsetmişti' diye belirtti.

Fahrizade suikastı ile Netenz olayının failleri aynı

Düşmanın İran'ı sadece nükleer alanda suçlamadığını kaydeden Kemalvendi, 'Elbette bu alanda hiçbir sonuca varamazlar. Onların izleri çeşitli olaylarda görülebilir. Netenz olayı failleri ile son terör saldırısı faillerinin aynı olduğunu ve bu vakalara Siyonist rejimin de dahil olduğunu söyleyebiliriz' diye konuştu.

İsrail'in İran'ın nükleer ilerlemesini durdurma çabalarına işaret eden Sözcü, 'Bugün güçlü yönlerimizi ilgilendiren şey düşmanın hedefindedir. Onların hedeflerinden biri de bizi bu şekilde hayal kırıklığına uğratmak. Bu zor ve düzensiz bir yoldur, ancak kararlılıkla ve İlahi güce güvenerek sonuca Allah'ın izniyle ulaşacağız. Endüstriyel alandaki çalışmalarımızı ikiye katlamalıyız ve güvenlik alanında bu önlemlere kesinlikle kararlı bir yanıt vermeliyiz' ifadesini kullandı.

Atom Enerjisi Kurumu ülkenin üst düzey kararlarının uygulayıcısıdır

UAEK müfettişlerinin Atom Enerjisi Kurumu tesislerine erişimi hakkında bir soruya da yanıt veren Kemalvendi, 'Bunlar çok yakından bağlantılı olmamalıdır. Bazı konularda alakasız olmasa da, özel durumda bunlar bir kuruluşun doğrudan karar vermek istediği veya analiz ettiği konular değildir. Erişim meselesine erişimin olağan ve tanımlanan sınırlarda yapılmasına özen gösteriyoruz' değerlendirmesini yaptı.

Kemalvendi, 'Elbette, koruma önlemleri ve protokol tartışmalarına ek olarak, hassas alanlarda olmayan iki veya üç vakamız da var. Erişim değişecekse buna en üst düzeyde olanlar karar vermelidir. Atom Enerjisi Kurumu ülkenin üst düzey yetkililerinin kararlarının uygulayıcısıdır' diye ekledi.

İran Savunma Bakanlığı'na Bağlı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade'nin dün aracına yapılan terör saldırısında korumaları ile teröristler arsında çıkan çatışmada kendisinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı, ancak yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılmadığı ve hastanede şehit düştüğü açıklandı.

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