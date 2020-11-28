Şehit Fahrizade'nin suikastçılarını cezalandırın ve onun çalışmalrını sürdürün

İslam İnkılabı Rehberi Ofisi Sitesi'nden yapılan açıklamaya göre, yazılı bir mesaj yayınlanan Ayetullah Hamanei, mesajında şu ifadeleri kullandı:

'Bismillahirrahmanirrahim

Ülkenin önde gelen nükleer ve savunma bilimcilerinden Sayın Muhsin Fahrizade, suçlu ve acımasız paralı askerler tarafından şehit edildi. Bu eşsiz bilimsel unsur, büyük ve kalıcı bilimsel çabalarından dolayı sevgili ve kıymetli canını Allah yolunda verdi ve şehitliğin yüksek konumu onun ilahi mükafatıdır.

Bütün yetkililerin gündeminde şu iki önemli konu yer almalıdır: Birincisi, bu cinayetin peşinden gidilmesi ve failleri ile komutanlarının kesin cezalandırılması, ikincisi ise şehidin bilimsel ve teknik çabalarının tüm sektörlerde devam ettirilmesi.

Şehit Fahrizade'nin şehadetinden dolayı şerefli ailesi, memleketin bilim camiası ve çeşitli alanlardaki meslektaşları ile öğrencilerine başsağlığı diliyor ve Allah'tan onun rütbesini yüceltmesini diliyorum'.

İran Savunma Bakanlığı'na Bağlı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade'nin dün aracına yapılan terör saldırısında korumaları ile teröristler arsında çıkan çatışmada kendisinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı, ancak yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılmadığı ve hastanede şehit düştüğü açıklandı.

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