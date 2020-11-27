İran Yargı Erki Başkanı: Üstad Fahrizade’nin şehadeti ülkenin bilimsel gelişmesini arttıracaktır

Reyisi yayınladığı mesajda Şehit Fahrizade’nin şehadetinden dolayı başsağlığı dileğinde bulunarak, ‘’ Bir kez daha yabancılara ve uluslararası Siyonizme kendini satanlar, İran milletinin bilimsel ilerlemesine karşı çıkmak için İslami İran’ın önemli bilim insanı ve yöneticilerinden birini teröre hedef seçti. ‘’ dedi.

Şehit Fahrizade’nin kutsal savunma döneminde ülkeyi savunmada iştirak ettiğini ve daha sonra da bilimsel va araştırma alanlarında İran’ın bilim, teknoloji ve nükleer konularında ilerlemesini sağladığını belirten Reyisi, kendisinin şehadetinin de İran’ın bilimsel gelişmesini ilerleteceğini söyledi.

Bu kabil olayların tekrarının kabul edilemez olduğunu ifade eden Reyisi, gerekli mercilerin en kısa sürede bu olayın emrini verenleri, planlayanları ve uygulayanları tutuklayıp, cezalarının verilmesi için mahkemelere verilmelerini istedi.

İran Savunma Bakanlığına Bağlı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı Mohsen Fahrizade Cuma günü terörist bir saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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2012