28 Kas 2020 02:24
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News Code: 84126149
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Tahti Revançi: Şehit Fahrizade, devlet terörüne kurban gitti

Tahti Revançi: Şehit Fahrizade, devlet terörüne kurban gitti

Tahran, IRNA- İran’ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Tahti Revaçi, terörist bir saldırıda hayatını kaybeden İranlı bilim insani Şehit Mohsen Fahrizade’nin devlet terörüne kurban gittiğini söyledi.

Tahti Revançi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran’ın, halkını korumak ve her hangi bir saldırı karşısında tereddüt etmeyeceğini söyledi.

Tahti Revançi, ‘’ Bilim insanımıza karşı açık bir şekilde uygulanan devlet terörü uluslararası kuralların açık şekilde çiğnenmesidir ve bu olay bölgemizde yıkım için planlanmıştır. ‘’ dedi.

Tahti Revançi bu olayın BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Sekreteri tarafından mahkum edilmesini istedi.

İran Savunma Bakanlığına Bağlı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı Mohsen Fahrizade Cuma günü terörist bir saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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