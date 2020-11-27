General Hatemi: Korona Teşhis Kitleri, Şehit Fahrizade’nin yönettiği tesislerde üretildi

Hatemi yaptığı açıklamada Şehit Fahrizade’nin korona ile mücadelede kullanılan teçhizatları temin için bilim hareketinin öncülerinden olduğunu ve kendisini yönettiği tesiste ilk olarak Korona Teşhis Kitlerinin üretildiğini söyledi.

Kenisine yapılan saldırı sonrası yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şehit Fahriza’nin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını ve şehit olduğunu ifade eden General Hatemi, kendisinin Savunma Bakan Yardımcısı ve İran savunma sanayi alanında söz sahibi bir şahsiyet olduğunu ve bilimin İran’da ilerlemesi için bir çok öğrenci yetiştirdiğini söyledi.

İran Savunma Bakanlığına Bağlı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı Mohsen Fahrizade Cuma günü terörist bir saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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2012