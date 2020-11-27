Galibaf: İran milletinin Fahrizade’yi şehit edenlere yanıtı sert olacaktır

Bu şehadetin bir kez daha Siyonist rejimle İstikbarın kin ve nefret dolu yüzünü gösterdiğini ifade eden Galibaf, ‘’ İran milletinin sabır ve direnişi ve İran milletinin çocuklarının tüm teknolojik, nükleer ve askeri ilerlemesi karşısında aciz kalan düşman bu kabil insanlık dışı ve uluslararası ilkelere aykırı sonuçsuz eylemlere başvurmaktadır.’’ Dedi.

İran sanayinin askeri, nükleer, füze ve diğer alanlarda geçmişten daha hızlı ilerleyeceğini ifade eden Galibaf, Şehit Fahrizade’nin 30 yıl çaba ile bıraktığı değerli mirasının İslami düzen için stratejik üstünlük sağladığını belirtti.

Galibaf, ‘’ Kahraman İran milleti geçmiş yıllarda bu kabil eylemlerin irade ve direnişinde halel yaratmayacağını ispatlamıştır ve her zaman olduğu gibi cani Siyonist rejime karşı gelmekten vazgeçmeyecek ve uygun zamanda kesin ve sert yanıtını verecektir. ‘’ dedi.

Galibaf, güvenlik kuvvetlerinden bu terörist olayda eli olanları hızlı şekilde yakalayarak cezalandırılmasını istedi.

İran Savunma Bakanlığına Bağlı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı Mohsen Fahrizade Cuma günü terörist bir saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012