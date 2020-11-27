Zarif, İranlı bilim insanın terörüne İsrail’in eli olduğunu bildirdi

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’ Teröristler bugün önemli bir İranlı bilim insanını teröre kurban ettiler, Bu olayda ciddi şekilde İsrail’in izi görünmektedir. Bu olay, korkak faillerin umutsuz ve savaş kışkırtıcılığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Zarif, "İran, uluslararası topluma, özellikle de Avrupa Birliği'ne utanç verici çifte standartlarına son verme ve bu devlet terörünü kınama çağrısında bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Zarif ayrıca bir bildiri yayınlayarak Şehit Fahrizade’nin şehit edilmesinden dolayı İslam İnkılabı Rehberine başsağlığı diledi.

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2012