27 Kas 2020 19:43
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News Code: 84125910
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Zarif, İranlı bilim insanın terörüne İsrail’in eli olduğunu bildirdi

Zarif, İranlı bilim insanın terörüne İsrail’in eli olduğunu bildirdi

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, teröre kurban giden İran Savunma Bakanlığına Bağlı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı Mohsen Fahrizade’nin teröründe Siyonist Rejim İsrail’in parmağı olduğunu bildirdi.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’ Teröristler bugün önemli bir İranlı bilim insanını teröre kurban ettiler, Bu olayda ciddi şekilde İsrail’in izi görünmektedir. Bu olay, korkak faillerin umutsuz ve savaş kışkırtıcılığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Zarif, "İran, uluslararası topluma, özellikle de Avrupa Birliği'ne utanç verici çifte standartlarına son verme ve bu devlet terörünü kınama çağrısında bulunuyor." ifadelerini kullandı. 

Zarif ayrıca bir bildiri yayınlayarak Şehit Fahrizade’nin şehit edilmesinden dolayı İslam İnkılabı Rehberine başsağlığı diledi.

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