El Meyadin, Tel Aviv’inn Şehit Fahrizade’nin teröründe eli olma ihtimalini bildirdi

El Meyadin, Siyonist rejim medyasından verdiği haberde, İsrail Stratejik İşler Bakanlığı eski Genel Müdürü Yusi Kobresfer, Şehit Fahriza’nin İran nükleer programının Kasım Süleymani’si olduğunu ve bu işin sadece Tel Aviv ve Washigton tarafından yapılmış olabileceğini belirtti.

El Meyadin ayrıca Siyonist rejim medyasının, Netanyahu’nun ‘’ Bu hafta bir çok iş yaptım ve onların tamamı hakkında konuşamam. Sözlerine yer vererek, ‘’ Netayahu bu sözlerle aslına en direkt, İsail’in İranlı bilim insani Fahrizade’nin muhtemel eli olduğuna işaret etmektedir.’’ diye yazdı

İran Savunma Bakanlığına Bağlı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı Mohsen Fahrizade Cuma günü terörist bir saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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2012