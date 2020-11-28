Fahrizade'nin şehadeti, İranlı bilim adamlarını daha kararlı hale getirecek

Şehit Fahrizade'nin şehit düşmesi dolayısıyla yazılı mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Ruhani, 'Bir kez daha İsrail rejimminin kuklası olan küresel emperyalizmin kirli elleri, bu toprakların yiğit bir oğlunun kanını akıtarak, çalışkan bir bilim adamının kaybından dolayı İran galkını yas boğdu. Kuşkusuz bu iğrenç terör olayı, yeminli düşmanların büyük İran halkının bilimsel hareketine karşı acizliğinden ve bölgedeki ve diğer siyasi arenalardaki art arda yenilgilerine karşı yetersiz kalmasından kaynaklanmakta ve onların insanlık dışı diğer eylemlerinden olduğu gibi, kötü niyet ve kinlerinin derinliğini dünyaya göstermektedir' ifadesini kullandı.

'Düşmanlarımız, Şehit Fahrizade gibilerin şehit olmasının sadece gençlerin ve bilim adamlarının hızlı bilimsel yolu izleme iradesini bozmayacağı gibi, onların bu değerli şehidin yolundan gitmedeki kararlılığını artıracağını bilmelidir' diye belirten Ruhani, 'Savunma Bakanlığı, bu bilim adamının boşluğunu, özverili çaba ve meslektaşlarının ve öğrencilerinden yararlanmakla dolduracaktır. Bu büyük şehidin kutsal ruhuna selamlarımı ileterek şerefli ailesi, ülkenin bilim camiasına ve İran devrimci halkına başsağlığı diliyor, Yüce Allah'tan onun yakınlarına sabır ve mükafat diliyorum' diye ekledi.

İran Savunma Bakanlığı'na Bağlı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade'nin dün aracına yapılan terör saldırısında korumaları ile teröristler arsında çıkan çatışmada kendisinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı, ancak yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılmadığı ve hastanede şehit düştüğü açıklandı.

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