Bazılarının teröre karşı koymaktan çekinmesi utanç vericidir

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, twitter hesabından paylaşımda bulunan Zarif, 'Şüphesiz nükleer bilim adamımıza yönelik terör saldırısı terörist bir rejim tarafından planlanmış ve suç ortakları tarafından gerçekleştirilmiştir. Bazılarının terörizme karşı çıkmayı reddetmesi ve 'sabırlı olma' çağrısının arkasına saklanması utanç verici' ifadesini kullandı.

Zarif, 'Cezasızlık, doğası gereği saldırgan olan terörist bir rejimin daha cesur biri haline gelmesine neden olur' diye ekledi.

Zarif bu sabah da twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Uluslararası toplumu devlet terörizmini kınamaya ve bölgedeki gerilim ve macera karşısında bir fikir birliği oluşturmaya çağırıyoruz' ifadesini kullandı.

Çince twitter mesajı paylaşan Zarif, 'Teröristler bir diğer önde gelen İranlı bilim adamına suikast düzenledi. Bu korkakça suikastlar, uluslararası hukuk, ahlaki ilkeler ve insanlığın açık bir ihlalidir. Bu tür eylemlere karşı çıkmak uluslararası toplumun görevidir' dedi.



Zarif, 'İran bölgede ve dünyada barış ve istikrarı sağlamak için, terörizmle mücadelede ön saflarda yer alıyor. Uluslararası toplumu devlet terörizmini kınamaya ve bölgedeki gerilim ve macera konusunda bir fikir birliği oluşturmaya çağırıyoruz' diye ekledi.

İran Savunma Bakanlığı'na Bağlı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade'nin dün aracına yapılan terör saldırısında korumaları ile teröristler arsında çıkan çatışmada kendisinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı, ancak yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılmadığı ve hastanede şehit düştüğü açıklandı.

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