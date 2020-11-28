Şehit Fahrizade suikastına zamanında cevap vereceğiz

Ulusal Korona Hastalığı Yönetim Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Ruhani, 'Ülkemizin halkı ile dünya insanları, İran düşmanlarının son aylarda zamanının çoğunu korona ile mücadele alanında araştırma yapmaya, kit üretimine ve ülkenin tıbbi teçhizatta kendi kendine yeterli hale gelmesi için adayan ve Savunma Bakanlığı araştırma departmanından bu hususta çok çalışan İranlı araştırmacı ve bilim adamını şehit ettiğini gördü. Bu acımasız suikast, düşmanlarımızın bir hafta endişe içinde olduklarını, baskılarının azaldığını ve küresel durumun değiştiğini hissettikleri bir hafta içinde olduklarını gösteriyor. Onların amacı, bölgede belirsiz koşullar yaratmak ve bu günlerde işgal altındaki topraklarda yarattıkları terör ve korkudan küresel dikkatleri başka sorunlara ve konulara çevirmektir' diye konuştu.

'Tüm düşünce kuruluşları ve İran düşmanları, İran halkının ve yetkililerinin bu suç eylemini görmezden gelemeyecek kadar cesur ve gayretli olduğunu bilmelidir. İlgili makamlar uygun zamanda bu cinayete yanıt verecektir' diyen Ruhani, 'İran halkı, Siyonist komplonun tuzağına düşmekten daha akıllı ve daha bilgedir. Bir isyan yaratmayı düşünüyorlar. Daha önce ellerini okuduğumuzu ve kötü hedeflerine ulaşmada başarılı olamayacaklarını biliyorlar. Hem Siyonist rejim hem de İran'a karşı olanlar, ülkenin kalkınma ve araştırma yolunun hızla devam edeceğini bilmeli ve Şehit Fahrizade'nin kaybıyla birçok gururlu insan bu sahnede çok çalışmalıdır' diye ekledi.

İran Savunma Bakanlığı'na Bağlı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade'nin dün aracına yapılan terör saldırısında korumaları ile teröristler arsında çıkan çatışmada kendisinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı, ancak yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılmadığı ve hastanede şehit düştüğü açıklandı.

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