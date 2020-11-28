Dışişleri Bakanı Zarif, uluslararası toplumu devlet terörünü kınamaya çağırdı

Çince twitter mesajı paylaşan Zarif, 'Teröristler bir diğer önde gelen İranlı bilim adamına suikast düzenledi. Bu korkakça suikastlar, uluslararası hukuk, ahlaki ilkeler ve insanlığın açık bir ihlalidir. Bu tür eylemlere karşı çıkmak uluslararası toplumun görevidir' dedi.



Zarif, 'İran bölgede ve dünyada barış ve istikrarı sağlamak için, terörizmle mücadelede ön saflarda yer alıyor. Uluslararası toplumu devlet terörizmini kınamaya ve bölgedeki gerilim ve macera konusunda bir fikir birliği oluşturmaya çağırıyoruz' diye ekledi.

Zarif dün akşam da yaptığı açıklamada, 'Teröristler bugün önemli bir İranlı bilim insanını teröre kurban ettiler, Bu olayda ciddi şekilde İsrail’in izi görünmektedir. Bu olay, korkak faillerin umutsuz ve savaş kışkırtıcılığını gösteriyor' değerlendirmesinde bulunmuştu.

İran Savunma Bakanlığı'na Bağlı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade'nin dün aracına yapılan terör saldırısında korumaları ile teröristler arsında çıkan çatışmada kendisinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı, ancak yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılmadığı ve hastanede şehit düştüğü açıklandı.

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