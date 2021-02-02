2 Şub 2021 22:50
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News Code: 84209098
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Garipabadi, Natanz ve Ferdo’da yeni santrifüjler kurulduğunu bildirdi

Garipabadi, Natanz ve Ferdo’da yeni santrifüjler kurulduğunu bildirdi

Tahran, IRNA- İran’ın Viyana’da bulunan Uluslararası Kurumlar nezdindeki Büyükelçisi Natanz ve Ferdo tesislerinde yeni santrifüjler kurulduğunu bildirdi.

Garipabadi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’ Natanz tesisinde IR2M Santrifüjlerden 348 adetlik iki zincir kurulmuştur, bu zincirin kapasitesi IR1’e göre kapasitesi 4 kattır ve bunlar UF6 ile çalışmaktadır. ‘’ dedi.

Garipabadi, Ferdo tesisinde de IR6’dan iki zincir santrifüjün kurulmasına başlandığını ve yeni santrifüjlerin kurulmasının da yolda olduğunu söyledi.

Garipabadi, Ululsrarası Atom Enerjisi Kurumunun (UAEK) hala İran’daki faaliyetlerin denetlemesini yaptığını ve bu husustaki gelişmelerden bilgilendirilmekte olduğunu söyledi.

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