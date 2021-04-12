Zarif: Siyonistler yaptırımları kaldırmadaki başarılardan intikam almak istiyor

İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi'nde konuşan Zarif, geçen hafta Viyana'daki görüşmelerle ilgili ayrıntılı bilgi vererek İran'ın bu görüşmelerdeki kesin duruşunun takip biçimini açıkladı.

Netenz'da dün meydana gelen olaya atıfta bulunan Dışişleri Bakanı Zarif, bu kritik durumda tesislerin ve nükleer bilim adamlarının uygun şekilde korunması gerektiğini vurguladı.

Siyonist rejimin siyasi ve askeri yetkililerinin, baskıcı yaptırımların kaldırılmasında ilerlemeye izin vermeyeceklerini açıkça belirttiklerini ve şimdi hedeflerine ulaşacaklarını düşündüklerini kaydeden Zarif, 'Ancak Siyonistler cevabı daha fazla nükleer ilerleme ile alacak' diye konuştu.

Netenz'in daha gelişmiş makineler kullanarak eskisinden daha güçlü olacağını ifade eden Zarif, 'Müzakerede elimizin zayıfladığını düşünürlerse bu sözlü eylem, müzakerelerdeki konumumuzu güçlendirecek ve müzakere tarafları şu ana kadar birinci nesil makinelerle zenginleştirme tesisleriyle karşı karşıyayken, bundan böyle Netenz, artık çoklu zenginleştirme kapasitesine sahip gelişmiş santrifüjlerle donatılabili' diye belirtti.

İsrail rejim tarafından tasarlanan tuzağa düşmemek için elitlerin ve halkın dikkatli olması gerektiğini dile getiren Zarif, 'Siyonistler, İran halkının yaptırımları kaldırmadaki başarılarından intikamın almak istiyorlar, ancak biz Siyonistlerin harekete geçmesine izin vermeyeceğiz ve onların bu hareketinin intikamını alacağız' diye ekledi.

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