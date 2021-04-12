12 Nis 2021 17:56
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News Code: 84293187
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Kemalvendi: İran nükleer sanayi ayakta kalacaktır

Kemalvendi: İran nükleer sanayi ayakta kalacaktır

Kaşan, IRNA- İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Ntanz nükleer tesisindeki terör olayı sonrası yaptığı açıklamada, İran nükleer sanayinin derinliği ve nüfuzu olduğunu belirterek, bu kabil olaylardan etkilenmeyeceğini söyledi.

Tesiste incelemelerde bulunurken yaralanan Kemalvedi, İran’ın bu sanayi dalında zafere ulaşacağını belirterek, tesisteki olayda insani yaralanma ve kirlilik yaşanmadığını ve olayın incelenmekte olduğunu söyledi.

Dün sabah saatlerinde Natanz Nükleer Tesisi'nin elektrik dağıtım ağında bir kaza meydana geldiği bildirilmişti. Yapılan incelemelerin ardından akşam saatlerinde, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, olayın "terör eylemi" olduğunu duyurmuştu.

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