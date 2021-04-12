Kemalvendi: İran nükleer sanayi ayakta kalacaktır

Tesiste incelemelerde bulunurken yaralanan Kemalvedi, İran’ın bu sanayi dalında zafere ulaşacağını belirterek, tesisteki olayda insani yaralanma ve kirlilik yaşanmadığını ve olayın incelenmekte olduğunu söyledi.

Dün sabah saatlerinde Natanz Nükleer Tesisi'nin elektrik dağıtım ağında bir kaza meydana geldiği bildirilmişti. Yapılan incelemelerin ardından akşam saatlerinde, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, olayın "terör eylemi" olduğunu duyurmuştu.

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