Salihi: İran, Kuantum Teknolojisinde Batı Asya’da öncü ülkedir

Şehit Şehriyari Nükleer tesislerinde Kuantum Teknolojileri Milli Merkezinin açılışında konuşan Salihi, bu laboratuvarların açılışı için çok emek verildiğini ve bunların önemli gelişmeler olduğunu söyledi.

Salihi, Kuantum Teknolojisinin iletişim, bilgisayar başta olmak üzere bir çok alanda kullanım alanı bulunduğunu belirterek, bu alanda üniversitelerle işbirliği yaptıklarını ve üniversitelerin belirtilen projeler üzerinde çalışmalar yaptıklarını söyledi.

İran’ın yatırımlarının teknoloji alanında olduğunu ifade eden Salihi, imkanlar dahilinde bu dalda yatırımlar yapıldığını söyledi.

Salihi, yurt dışında bu alana çok yatırım yapıldığını fakat İran’da yapılan az yatırımla yürütülen faaliyetlerin diğer ülkelerle paralel yürütüldüğünü söyledi.

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2012