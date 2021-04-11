1. Uluslararası İmam Rıza Atletizm Yarışmaları, Türkiye'nin katılımıyla Meşhed'de başladı

Meşhed'de bu sabah başlayan yarışmalara Türkiye, Kırgızistan, Suriye, Afganistan, Irak, Pakistan, Ermenistan ve Bangladeş'ten 54 sporcu ile ülkenin 32 ilinden 170 sporcu katıldı.

Bu spor etkinliğinin ilk yarışmaları 100 metrede başladı.

Dünya Atletizm Federasyonu takvimine kayıtlı olan İmam Rıza Atletizm Yarışmaları, katılımcılar için Olimpiyatlara katılabilmek için önemlidir.

Müsabakaların organizatörleri, Meşhed'deki koronavirüs salgınının kırmızı durumu ve bu metropoldeki tüm spor aktivitelerinin ve etkinliklerin iptal edilmesi nedeniyle, bu yarışmalarda sporcuların bulunmasının ancak negatif PCR testi ile mümkün olduğunu açıkladılar.

Yarışmanın düzenlenmesine İran Spor ve Gençlik Bakanlığı tarafından izin verilmiştir.

Meşhed Tıp Bilimleri Üniversitesi Sağlıktan Sorumlu Rektör Yardımcısı Mehdi Kuluyan İRNA'ya yaptığı açıklamada, bu yarışmalarda bulunan tüm sporcular üzerinde PCR testi yapıldığını ve sonuçları pozitif çıkan sporcuların yarışmalara katılmaların yasaklandığını açıkladı.

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