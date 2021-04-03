İran atletizmi Asya ve dünyada parlama potansiyeline sahip

Uluslararası Atletizm Yarışması'nın ilk turunun sembol ve madalyalarının açılış töreninde konuşan Salihi Emiri, 'Meşhed'deki İmam Rıza Stadyumu'nda bir atletizm yarışmasının düzenlenmesini hedefliyoruz. Atletizm canlı ve madalya kazandıran bir spor dalıdır. Atletizm Milli Olimpiyat Komitesi'nin önceliği olan yedi federasyondan biridir. Atletizm Olimpiyat Oyunları'nda İran adına madalya kazanabilecek seviyededir' diye konuştu.

İslami başörtülü İranlı kadınların dünyada ve Olimpiyat sahnelerindeki varlığına değinen Salihi Emiri, 'İran'ın dünyadaki prestijinin nedeni, kadın sporculardır. Bu da bu grup için daha fazla desteğe yol açmıştır. İran atletizmde çok uzak olmayan bir gelecekte Asya'da ve dünyada parlayacaktır' diye belirtti.

Uluslararası İmam Rıza Atletizm Yarışması, Devrim'den sonra ilk kez 11-12 Nisan tarihlerinde Meşhed'de erkekler bölümünde 15 ülkenin katılımıyla düzenlenecek.

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