Tahtı Revançı: Yaptırımların kaldırılması gerekiyor

Mayın temizleme konulu BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Tahtı Revançı, 'Mayınlar ve diğer patlayıcı savaş kalıntıları, bazı ülkelerin güvenliği ve sürdürülebilir kalkınması için bir sorundur. Bu tür ülkelerdeki insanlar ve sosyal ve ekonomik faaliyetler için güvenli koşulların sağlanması, kapsamlı bir mayın temizleme programını gerektirmektedir' ifadesini kullandı.

Saddam'ın İran'a saldırısı sonucu ülkemizin beş ilinin savaştan kalan mayınlar ve diğer patlayıcı cihazlarla kirlendiğini ve bu durumun yeniden yapılanmayı, sosyo-ekonomik gelişimini geciktirdiğini ile getiren Tahtı Revançı, 'Yerinden edilenlerin birçoğu, güvenli bir şekilde evlerine dönemedi ve birçok vatandaşımızı mayına basarak şehit düştü veya yaralandı' dedi.

Mayın temizleme ekipmanlarının İran'a transferini engelleyen yasa dışı ABD yaptırımlarına rağmen, İran'ın kendi insan gücüne, yerel ekipmanına ve modern mayın temizleme yöntemlerine güvenerek, mayın temizleme alanında faaliyet gösteren İranlı şirketlerin bölgedeki diğer ülkelerle işbirliği yaptığını dile getiren Tahtı Revançı, 'İran'ın bu alandaki bir başka başarısı olarak uluslararası bir mayın temizleme eğitim merkezinin kurulmasıdır' diye kaydetti.

Yaptırımları haksız ve kabul edilemez olarak nitelendiren ve yaptırımların derhal kaldırılması çağrısında bulunan Tahtı Revançı, 'Yaptırımlar mayın bulaşmış ülkelerin ve diğer patlayıcı savaş kalıntılarının ulusal mayın temizleme kapasitesini zayıflatmaktadır. Mayın temizleme işlemleri için gerekli makine ve teknoloji transferini de engellemektedir. İran, mayın temizleme, deneyim aktarımı ve uzman değişimi, eğitim kursları düzenlenmesi ve mayın temizleme projelerinin uygulanması alanlarında bölge ve ötesi ülkelerle işbirliğini genişletmeye hazırdır' diye ekledi.

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