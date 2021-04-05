General Hatemi: İran, dayatılan savaşta en büyük mayın kurbanı oldu

Dünya Mayın Farkındalık Günü münasebetiyle mesaj yayınlayan General Hatemi, 'Irak Baas rejimiyle sekiz yıl boyunca dayatılan savaş sırasında İran İslam Cumhuriyeti'nin yaklaşık 42 bin kilometrekarelik bir alanına insan haklarından dem vuran ülkeler tarafından sağlanan mayınlar ve patlayıcılar döşenmiş ve ülkemiz bu sorunun en büyük kurbanı olmuştur' ifadesini kullandı.

Dünya Mayın Farkındalık Günü'nün insani toplumun hayata, sağlığa, topluma ve güvenli bir çevreye iki kat daha fazla dikkat gösterilmesi için değerli bir adımın hatırlatıcısı olduğunu kaydeden General Hatemi, İran'ın bölgede ve dünyada her zaman barış, istikrar ve huzurun bayrak taşıyıcısı olduğunu, masum çocukların, kadınların ve erkeklerin hayatını kurtaran mayın temizleme operasyonlarını takdir ettiğini tüm ülkeleri bu yönde çalışmalara davet ettiğini dile getirdi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 2005 yılından itibaren 4 Nisan tarihi “Dünya Mayın Bilinci ve Mayın Faaliyetine Destek Günü” ilan edilerek, mayın ve patlamamış mühimmat tehlikesine dikkat çekilmekte ve bu faaliyetlere yönelik farkındalık sağlanmaktadır.

Dünya çapında birçok sivilin yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine neden olan antipersonel kara mayınları, üretimi çok ucuz olmasına karşın temizlenmesi çok maliyetli bir sınır kontrol aracı.

1997 yılında Ottawa’da imzaya açılan Ottawa sözleşmesi kapsamında taraf ülkelerin sınırlarına yerleştirmiş olduğu antipersonel kara mayınlarını temizlemesi gerekiyor. Hedef gözetmeyen ve yıllarca aktif kalabilen antipersonel kara mayınları, bu özelliklerinden dolayı Ottawa Sözleşmesi’ni kabul eden ülkelerce kullanımdan kaldırılarak, yerini insanî sınır gözetim sistemlerine bıraktı.

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