İran'da ilk Uluslararası Hümaniter Mayın Etkisizleştirme Eğitim Merkezi faaliyete başladı

İran Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu eğitim merkezi, savaştan geriye kalan mayın ve patlayıcı sorunu olan ülkelere bu konuda eğitim vermeyi ve bölge ve dünya çapında mayın etkisiz hale getirilmesine ilişkin bilimsel düzeyi yükseltmeyi hedeflemektedir.

Mayın etkisiz hale getirilmesi, keşif mühimmat ve teçhizatı, bireysel koruma ve temizleme mekanizması, IED isimli paylayıcı cihazların gösterim salonu, kontrol odası ile donatılmış mayın meydanı ve elektronik mayın ve mühimmatı kullanılarak bilim temelli faaliyetler, bu uluslararası merkezin teçhizat ve ekipmanları arasında yer alıyor.

Bu merkez, sanal gerçeklik teknolojisini kullanıp çeşitli eğitim senaryolarını devreye sokarak, İran,Irak savaşından etkilenen güneybatı bölgelerinde mayın ve savaş etkilerini azaltma işlemlerini de gözler önüne sermktedir.

İran İslam Cumhuriyeti, Irak'la süren 8 yıllık savaştan kalan mayın ve mühimmat tehdidini tam olarak ortadan kaldırmak için çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca diğer ülkelere de bu yolda edindiği tecrübeleri de aktarmaya hazır olduğunu da defalarca dile getirmiştir.