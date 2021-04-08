İran ve Türkmenistan Dışişleri Bakanları bir araya geldi

Orta Asya Bölgesel turunun devamında bugün Türkemnistan'a giden Dışişleri Bakanı Zarif, Türkmen mevkidaşı Raşid Meredov ile yaptığı görüşmede iki ülkenin çeşitli siyasi, ekonomik ve kültürel alanlardaki ilişkilerinin olumlu olduğunu söyledi.

Zarif, iki ülke arasındaki çevresel konular (Hazar Denizi ve diğer alanlar), ulaşım ve transit hatları, inovasyon ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nda iki ülke arasındaki işbirliği dahil olmak üzere ikili alanlarda iş birliğini geliştirme ihtiyacını vurguladı.

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov da bu görüşmede yaptığı açıklamada, ikili ilişkilerin önemini vurgulayarak, ikili ilişkilerin çeşitli alanlarda başarıya ulaştığını ve ilişkilerin kapsamlı bir şekilde genişletilmesi için mevcut kapasitelerin gerçekleştirildiğige gerektiğini ifade etti.

Afganistan'daki barış süreci, bölgesel ve uluslararası arenada iş birliği ve bölgede çok taraflı işbirliği İran İslam Cumhuriyeti ve Türkmenistan Dışişleri Bakanları tarafından ele alınan diğer konulardı.

İki ülke dışişleri bakanları ayrıca bir iş birliği belgesi imzaladı.

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