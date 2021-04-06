Zarif ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı bir araya geldi

Cabbarov'u Kırgızistan Cumhurbaşkanı seçildiği için tebrik eden Zarif, iki ülke arasında çeşitli alanlarda işbirliğini genişletmek için mevcut kapasitelere işaret etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı'na ikili ilişkilere önem verdiği için teşekkür eden Zarif, iki ülkenin Karma Ekonomik İşbirliği Komisyonu'nun önceki kararlarının yanı sıra 13. Komisyon toplantısına hazır olduğunun da altını çizdi.

Zarif, iki ülke arasındaki kültürel ve medeniyet benzerliklerine değinerek, Kırgız halkının refah, güvenlik ve huzurunun ülkemiz için önemini belirtti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Cabbarov da ülkemizle işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğinin altını çizerek, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin varlığının ve devamının önemine değinerek, her iki tarafın da işbirliği düzeyinin iyileştirilmesi konusundaki ilgisini dile getirdi.

Chaparov, iki ülke arasındaki parlamento ilişkilerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, özellikle tarım, tıp ve inşaat alanlarında ekonomik işbirliği için yüksek kapasiteye dikkat çekti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı ayrıca, İran İslam Cumhuriyeti'nin korona sahasında yaptığı insani yardımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Orta Asya turu kapsamında Özbekistan'ın ardından bugün Kırgızistan'a ayak basan Zarif, Cabbarov'dan önce Kırgız mevkidaşı Ruslan Kazakbayev ile yaptığı görüşmede, ikili, bölgesel ve uluslararası konuları masaya yatırdı.

Zarif, Orta Asya'da ikili ve bölgesel işbirliği ile ilgili görüşmeler gerçekleşmek üzere dün sabah saatlerinde Özbekistan Dışişleri Bakanı ile görüşmüştü.

Zarif 8 Nisan'a kadar sürecek bölgesel turda Özbekistan ve Kırgızistan'ın yanı sıra Kazakistan ve Türkmenistan'ı ziyaret edecek.

İran'la medeni, tarihi ve kültürel ortaklıkları olan Orta Asya ile ilişkileri geliştirmek, her zaman İran'ın en önemli önceliklerinden biri olmuştur.

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