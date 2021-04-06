Zarif: İran, Avrasya Ekonomik Birliği ile tam işbirliği yapmaya hazır

Orta Asya turu kapsamında Özbekistan'ın ardından bugün Kırgızistan'a ayak basan Zarif, Kırgız mevkidaşı Ruslan Kazakbayev ile yaptığı görüşmede, ikili, bölgesel ve uluslararası konuları masaya yatırdı.

Kırgızistan'da yapılan son cumhurbaşkanlığı seçimlerinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesini ve Nevruz Bayramini kutlayan Zarif, İran'ın bölge halkıyla derin tarihi ve kültürel bağlarına işaret ederek, iki ülke arasındaki orantısız ekonomik ve ticari ilişkilerin hacmine değinerek özellikle tasarım, yol yapımı, barajlar, termal, güneş ve hidroelektrik santralleri, ulaşım ve transit alanlarda işbirliği düzeyini artırmak için mevcut geniş fırsatların kullanılması çağrısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanı da yaptırımlardan önce iki ülke arasındaki ilişkilerin korunması gerektiğini vurgulayarak ülkenin Avrasya Ekonomik Birliği ile tam işbirliğine olan ilgisini vurguladı.

Korona virüs ve ABD'nin tek taraflı, yasadışı ve baskıcı yaptırımları de dahil olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinin önündeki bazı engellere değinen Zarif, salgının aşılanma ile sona ereceği ve ayrıca yaptırım virüsünün de ABD'nin taahhütlerini yerine getirmesi ile ortadak kaldırmasınına ve iki ülkenin özellikle ekonomik ve ticari alanlarda karşılıklı işbirliğinden yararlanmasını sağlanmasınıa dair umudunu dile getirdi.