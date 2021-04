Zarif ve Kazakistan Cumhurbaşkanı, Astana ve AİGK süreçlerini değerlendirdi

Kazak yetkililerle görüş alışverişinde bulunmak üzere Kazakistan'ın başjenti Nursultan'da bulunan Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, karşılıklı çıkar konularını görüşmek üzere Kazak Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi.

Kazakistan'ı Hazar Denizi'nde İran'ın dostu ve komşusu olarak nitelendiren Zarif, iki ülkenin bölgesel ve uluslararası konulardaki yakın tutumlarının önemini vurguladı.

Zarif ayrıca, iki ülke arasındaki ilişkileri sürdürmek ve genişletmek için kalıcı işbirliğinin yollarını bulma çabaları çağrısında bulundu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de bu görüşmede yaptığı açıklamada, ülkemizle işbirliğini geliştirmenin ortak tarihini ve önemini vurgulayarak, İran İslam Cumhuriyeti'ni bölgenin kilit ortağı olarak nitelendirdi ve ekonomik ve siyasi sektörlerde ilişkilerin genişletilmesi gerektiğini dile getirdi.

Görüşmede ayrıca Nükleer Anlaşma gelişmeleri, Afganistan'daki barış süreci, Astana süreci ve AİGK ile ilgili son gelişmeler değerlendirildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Birleşmiş Milletler 47. Genel Kurul toplantısı vesilesiyle, Ekim 1992’de Asya’da bir güvenlik ve işbirliği süreci başlatılması önerisini ortaya atmıştır. Bilahare “Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (AİGK)” (Conference on Interaction and Confıdence Building Measures in Asia / CICA) adı verilen bu süreç, Kazakistan’ın koordinatörlüğünde 1993 yılında başlatılmıştır.

Sürecin hedefi, Asya’da AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) benzeri amaçlara ve kurumlara sahip bir işbirliği yapılanmasının temellerini atmaktır. Güvenlik anlayışına çok-taraflı yaklaşımlar getirilmesi yoluyla işbirliğinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

CICA’da ekonomik, çevre, insani, yeni sınama ve tehditler, askeri-siyasi olmak üzere beş ana boyutta Güven Arttırıcı Önlemler’in (GAÖ) uygulanması çalışmaları yapılmaktadır.

Usul Kuralları çerçevesinde kararlar üye ülkeler arasındaki oydaşma (consensus) yoluyla alınmaktadır.

