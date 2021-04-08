8 Nis 2021 13:00
Journalist ID: 2391
News Code: 84288429
0 Persons

İranlı serbest güreşçiler Kazakistan'a gitti

İranlı serbest güreşçiler Kazakistan'a gitti

Tahran, İRNA- İran Milli Serbest Güreş Takımı oyuncuları bu sabah, Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkını elde etmek için eleme yarışmaları sayılan Kazakistan serbest stil güreş müsabakalarına katılmak üzere bu ülkeye gitti.

Olimpiyat Oyunları Asya Güreş Eleme Yarışmaları 11 Nisan'da Kazakistan'ın Almatı kentinde yapılacak.

Bu doğrultuda Millilerimiz, bu sabah, Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkını elde etmek için eleme yarışmaları sayılan Kazakistan serbest stil güreş müsabakalarına katılmak üzere bu ülkeye gitti.

Bu yarışmalara gönderilen ülkemiz temsilcilerinin isimleri şu şekildedir: 65 kg: Emir Muhammed Yezdani, 74 kg: Yunus İmami, 97 kg: Muhammed Hüseyin Muhammediyan.

Gulamrıza Muhammedi ise teknik direktör olarak görev yapmaktadır.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .
1 + 6 =