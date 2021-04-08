İranlı serbest güreşçiler Kazakistan'a gitti

Olimpiyat Oyunları Asya Güreş Eleme Yarışmaları 11 Nisan'da Kazakistan'ın Almatı kentinde yapılacak.

Bu doğrultuda Millilerimiz, bu sabah, Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkını elde etmek için eleme yarışmaları sayılan Kazakistan serbest stil güreş müsabakalarına katılmak üzere bu ülkeye gitti.

Bu yarışmalara gönderilen ülkemiz temsilcilerinin isimleri şu şekildedir: 65 kg: Emir Muhammed Yezdani, 74 kg: Yunus İmami, 97 kg: Muhammed Hüseyin Muhammediyan.

Gulamrıza Muhammedi ise teknik direktör olarak görev yapmaktadır.

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