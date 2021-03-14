14 Mar 2021 23:49
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News Code: 84263766
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İranlı hakem Avrupa güreş yarışmaları elemelerinde görev alacak

İranlı hakem Avrupa güreş yarışmaları elemelerinde görev alacak

Tahran, İRNA- İran'ın Olimpiyat hakemi Muhammed Musallayipur, Dünya Güreş Birliği'nin resmi daveti üzerine Avrupa'da düzenlenecek güreş yarışmalarında görev alacak.

Dünya Güreş Birliği, ülkemizin olimpiyat hakemi ve Güreş Federasyonu jüri komisyonu başkanı Musallayipur'u Avrupa elemelerinde hakemlik yapmak üzere davet ettiğini duyurdu.

18-21 Mart tarihlerinde Macaristan'ın başkentinde düzenlenecek Avrupa Güreş Yarışmaları Eleme Maçları'na Musallayipur'un görev alması dikkat çekti.

Kıtalar düzeyinde gerçekleşecek Olimpiyat Eleme Maçları sonrası Olimpiyatların son eleme turu Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenecek.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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