İranlı hakem Avrupa güreş yarışmaları elemelerinde görev alacak

Dünya Güreş Birliği, ülkemizin olimpiyat hakemi ve Güreş Federasyonu jüri komisyonu başkanı Musallayipur'u Avrupa elemelerinde hakemlik yapmak üzere davet ettiğini duyurdu.
18-21 Mart tarihlerinde Macaristan'ın başkentinde düzenlenecek Avrupa Güreş Yarışmaları Eleme Maçları'na Musallayipur'un görev alması dikkat çekti.
Kıtalar düzeyinde gerçekleşecek Olimpiyat Eleme Maçları sonrası Olimpiyatların son eleme turu Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenecek.
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