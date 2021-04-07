İMF'den İran ve bölge ekonomisinin bu yıl pozitif büyüme tahmini

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Nisan 2021 sayısını "Ayrışan Toparlanmaları Yönetme" başlığı ile yayımladı.

Raporda İran'ın GSYİH'sinin 2020'de reel büyümesinin 2019'a göre yüzde 1.5 pozitif olarak büyüdüğü açıkladı.

İMF, İran'ın reel GSYİH'sinin 2021'de hafif bir artışla yüzde 2.5'e, 2022'de ise yüzde 2.1'e ulaşacağını tahmin etti.

Ayrıca İran'ın 2021 enflasyon oranı yüzde 36.5 olarak 2019'a göre yüzde 2 arttı. 2021 ve 2022'de ise sırasıyla %39 ve% 27.5 olması öngörülüyor.

Raporda, küresel ekonomik görünümü çevreleyen yüksek belirsizliğin öncelikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyrine bağlı olduğu yinelendi.

Salgın nedeniyle 2020'de yaşanan daralmanın benzeri görülmemiş olduğu vurgulanan raporda, olağanüstü politika desteğinin olmaması halinde söz konusu daralmanın 3 kat daha büyük olabileceğine dikkat çekildi.

Raporda, salgını yenmek, ekonomiler arasında kişi başına düşen gelirdeki farklılıkları ve ülkelerdeki eşitsizlik artışını önlemek için daha yapılacak çok şey olduğunun altı çizildi.

Dünya ekonomisi 2020'de beklenenden az küçüldü

Dünya ekonomisinin geçen yıl yüzde 3,3 daraldığı kaydedilen raporda, küresel ekonomik büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 5,5'ten yüzde 6'ya, 2022 için yüzde 4,2'den yüzde 4,4'e revize edildiği belirtildi.

IMF, ocak ayında yayımlanan güncelleme raporunda, dünya ekonomisinin 2020'de yüzde 3,5 daraldığı tahmininde bulunmuştu.

Raporda, dünya ekonomisinin geçen yıla ilişkin performansında yapılan yukarı yönlü revizyonda, karantina önlemlerinin hafifletilmesi ve ekonomilerin normalleşmeye başlamasının ardından çoğu bölge için yılın ikinci yarısında beklenenden yüksek gelen büyüme çıktılarının etkili olduğu aktarıldı.

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