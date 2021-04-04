Geçen yıl büyük yerli otomobil üreticilerinin üretimlerinde% 4,3 büyüme kaydedildi

Kodal tarafından yayınlanan istatistiklere göre, geçen yıl İran Hodro Sanayi Grubu tarafından 480 bin 338 adet araç üretildiği duyuruldu.

Bu istatistiklere göre,Geçen yılın 12.ayı sonu itibariyle İran-Khodro'da Peugeot Grubu'nda 346.575 adet araç, Samand grubunda 55,220 adet araç, 13 bin 30 adet IKCO Runna, araç, 55.320 adet Dena marka araç üretildi.

Söz konusu dönemde bu sanayi grubu ayrıca 94 adet Dongfeng marka araç, 4.971 adet Haima marka araç, 4.794 adet Kamyonet diğer marka araç ve 181 adet Peugeot 2008 marka araç üretmeyi başardı.

Bu istatistikte 153 Tara marka aracın üretilmesi de bu sanayi grubunun yeni klasmanlara yöneldiğini göstermektedir.

geçen yılda İran-Hodro'nun toplam üretimi, iki yıl öncesine (393.812 araçlık üretim) göre% 21.97 büyüme göstermektedir.