Sanayi ve madencilikte onaylanmış yabancı yatırım %113 büyüme kaydetti

Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan istatistiklere göre bu yatırım tutarı 135 proje ile ilgili ve bu anlamda geçen yıla göre% 64 büyüme gösteriyor.

Endüstriyel proje sayısı yüzde 88,9, ticari projeler yüzde 5,9 ve madencilik projeleri yüzde 5,2 olarak kayıtlara geçti

Geçen yılın ilk 11 ayında 82 proje, 854 milyon dolarlık sanayi, madencilik ve ticarete yabancı yatırımla onaylandı.

Yabancı yatırım değeri açısından sırasıyla 481,9 milyon dolarla Almanya, 433 milyon dolarla Çin, 267,6 milyon dolarla Kanada, 116 milyon dolarla Avusturya ve 87,8 milyon dolarla Türkiye ilk beş sırada yer aldı.

Bu yılın ilk 11 ayında İran'daki yatırım projesi sayısı açısından Afganistan 43, Çin ve Türkiye 11, Almanya 9 ve Hindistan 8 proje ile ilk beş sırada yer alıyor.

Bu dönemde en yüksek yabancı yatırım hacmi% 30 ile Huzistan,% 26 ile Sistan ve Beluçistan,% 22 ile Fars,% 13 ile Tahran ve% 9 ile Kirmanşa oldu.