İran doğalgaz ihracatı son 8 yılda %100 arttı

İRNA'ya konuşan İran Ulusal Doğalaz Şirketi Genel Müdürü Hüseyin Müntazır Türbeti, İran doğalgazının Türkiye ve Irak'a ihracatı için sözleşmelerin sürdüğüne değinerek, 'Azerbaycan ve Ermenistan'a ihracat da devam etmektedir' dedi

Türkiye'ye doğalgaz ihracatı sözleşmesinin uzatılması için ilk görüşmelerin yapıldığını ve sözleşmeyi uzatmak için yeterli zamanın olduğunu dile getiren Müntazır Türbeti, 'Doğalgaz ihracat sözleşmesinin uzatılmasına yönelik müzakereler genellikle son 5 yıldan itibaren başlar ve sözleşmenin sonuna yaklaştıkça bu müzakereler daha ciddi hale gelir. Şu anda altın noktadayız ve bu müzakerelere devam etmeliyiz' dedi.

Pakistan'a doğalgaz ihracatı ile ilgili son duruma değinen Müntazır Türbeti, 'Pakistan ile bir sözleşmemiz bulunmakta ama henüz uygulanmadı çünkü Pakistan boru hattını kendi topraklarında inşa etmek zorunda kaldı' diye belirtti.

İran'ın Avrupa'ya doğalgaz ihracatının uygulanmamasının en önemli nedeni olarak İran'a yönelik siyasi ortamı, yaptırımları ve uluslararası ilişkileri gerekçe gösteren Müntazır Türbeti, 'İran'dan doğalgaz ithal etmek Avrupa için bir avantajdır. İran, dünyadaki en büyük ikinci gaz rezervuarına sahiptir ve ‌Avrupa, İran'a istikrarlı ve güvenilir bir gaz tedarikçisi olarak bakabilir' ifadesini kullandı.