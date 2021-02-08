İran otomobil üretim kapasitesi İslam Devrimi'nden sonra 17 kat arttı

Devrim'den öncee, yerli otomobil üreticileri sadece 160 bin otomobil üretebiliyordu.

Bu üretim kapasitesi 2014 yılına kadar 1 milyon 900 bine çıktı. Ruhani hükümetinin görev yaptığı son yedi yılda ise binek araç üretim kapasitesi %42 büyüdü.

Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan rapora göre, bu yılın ilk 10 ayında (20 Mart- 20 Aralık 2020 arası) 625 bin 300 binek otomobil üretilerek geçen yılın aynı dönemine göre %18.8 oranında büyüme yaşandı.

Ayrıca Kodal sistemi istatistiklerine göre, bu yılın ilk 10 ayında İran Hodro, Saipa ve Pars Hodro tarafından 730 bin 787 araç üretildiği açıklandı.