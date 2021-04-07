ABD yaptırımları İran'ın lorona ile mücadelede kullanılan tıbbi cihazlara erişimini engelledi

Orta Doğu ve Orta Asya (MCD) ülkeleri Merkez Bankası Başkanları'nın IMF Bahar Zirvesi serisinin devamında düzenlenen toplantıda konuşan Himmeti, 'Tek taraflı ve yasa dışı ABD yaptırımları, İran'ın ihtiyaç duyduğu tıbbi ekipmana erişimini engelledi. İran, aşıyı ithal etmek ve aşı gerçekleştirmek için gerekli önlemleri başlattı, ancak korona aşısına hala tam ve yaygın erişim yok' dedi.

ABD yaptırımlarına ilişkin belirsizlikler devam ederken, aşının yurt içinde üretilmesi için iyi adımlar atıldığını dile getiren Himmeti, 'Aşıların bir kamu yararı olduğuna ve salgını sona erdirmek için dünyadaki herkesin aşılanması gerektiğine inanıyoruz. Aşı fazlası olan ülkelerin bunu diğer ülkelere sağlamasını istiyoruz ve yüksek gelirli ülkelerin Kovax programını desteklemesini istiyoruz' ifadesini kullandı.

İran'ın petrol ihracatının ABD yaptırımlarından etkilendiğini, ancak petrol dışı ihracatın arttığını söyleyen Himmeti, geçen yıl petrol dışı ihracatçıların kaynaklarını kullanmanın yanı sıra, 10 milyar dolarlık kaynağını temel mallar, ilaçlar ve tıbbi teçhizat sağlamak için ayrıldığını kaydetti.

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