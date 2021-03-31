31 Mar 2021 17:04
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News Code: 84280402
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İran Sağlık Personelinin yüzde 80’i Korona’ya karşı aşı oldu

İran Sağlık Personelinin yüzde 80’i Korona’ya karşı aşı oldu

Tahran, IRNA- İran Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Meryem Hezreti, Sağlık personelinin yüzde 80’inin Korona’ya karşı aşı olduklarını söyledi.

Sebzevar kentinde gazetecilere açıklamada bulunan Hezreti, Korona aleyhine aşılanmanın ülke genelinde devam ettiğini ve sağlık protokolleri çerçevesinde önceliklere göre bunun devam edeceğini söyledi.

Korona’nın ülke genelinde büyük oranda kontrol altına alındığını ifade eden Hezreti, Nevruz’da yapılan seyahatlerden dolayı 4. Dalganın başlamasından kaygılı olduklarını söyledi.

Hezreti bazı iller ve kentlerde 4. Dalganın başladığını fakat konuyu yönetmeye çalıştıklarını söyledi.

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