İran yapımı ilk korona aşısı 40 gün içinde piyasaya sürülecek

Malezya Dışişleri Bakan Yardımcısı Dato Kameruddin ile İran'da korona aşısı üretim konusu hakkında görüşen Harirçi, burada yaptığı açıklamada, 'Ülkede yaygın olarak dört aşı önümüzdeki birkaç ay içinde kullanıma girecek. İlk aşı 40 gün içinde hazır olacak. İkin aşı ise aylık 8 ila 10 milyon doz miktarında ve 70 gün içinde piyasaya çıkacak' diye belirtti.

Farklı teknoloji ile sağlanacak diğer iki aşının da 120 gün içinde halka sunulacağını ifade eden Harirçi, 'Tüm bu aşılarda ve ürettiğimiz diğer ürünlerde dost ülke Malezya ile işbirliği yapabiliriz' diye konuştu.

İran'ın Devrim'den sonra yerli üretime yöneldiğinin altını çizen Harirçi, 'Halihazırda mevcut yaptırımları da dikkate alarak ülkede tüketilen ilacın %98,3'ünü kendimiz üretiyoruz. Neredeyse hiçbir ülke, hatta ilaç ihraç eden ülkeler bile, bu miktarda üretim ve diğer ülkelerle ticarete sahip değildir' ifadesine yer verdi.

İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasında Malezya'nın önemine değinen Haririçi, iki ülke yetkilileri arasında sürekli iletişim ve istişare ihtiyacını memnuniyetle karşılarken, siyasi, kültürel, ekonomik, ticari ilişkilerdeki geliştirmeyi vurguladı.

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