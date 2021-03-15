Korona aşısının zor koşullarda hazırlanması için atılan adımlar gurur vericidir

İlgili kurumlardan Rusya, Çin ve Hindistan'dan güvenli aşı hazırlamak ve tedarik etmek için alınan önlemlere ilişkin bir rapor aldıktan sonra, Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanlığı'na, Dışişleri Bakanlığı'na ve özellikle bu ülkelere yönelik İran büyükelçilerine, ayrıca Merkez Bankası ile Program ve Bütçe Teşkilatına güvenli bir döviz sağlamak için gereken döviz kaynaklarını sağladıkları için teşekkür etti.

Şeffaflık ve bilgi oluşturarak ve dünyada evrensel olarak kabul edilen ilke ve standartlardan biri olarak bu hastalıkla nasıl başa çıkılacağı konusunda doğru istatistikler sağlamakla ve şeffaflık ve bilgi oluşturarak Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanına talimat verdiklerini dile getiren Ruhani, kovid-19 salgınıyla mücadelede, aşılamada olduğu gibi güven verici bir önlem olarak hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

“Aşılama operasyonları ile ilgili onaylanmış ulusal belgeye göre bu büyük eylemin detaylarından onurlu milletin bilgilendirilmesi ve bu konuda şeffaflık yaratarak, bilgiye ücretsiz erişim için çabalamaya yönelik bir başka adım daha gerekli olduğunu ifade eden Ruhani, 'Sağlık Bakanlığı ve bu alanda işbirliği yapan tüm kurumların yabancı korona aşısı hazırlama ve tedariği alanında alınan önlemler, zorlu ve nefes kesici koşullarda araştırma ve üretim yapabildiğimizi vurguladı. Başarılı bir yerli aşıya sahip olmak ve ülkenin ihtiyaç duyduğu yabancı aşıyı hazırlamak ve tedarik etmek İran milletinin onurlarından biridir' diye ekledi.

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