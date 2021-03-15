Kov-İran aşısının seri üretiminin ilk aşaması bugün başlayacak

Kov-İran Bereket aşısının klinik çalışmalarının 2. ve 3. aşamalarının açılış töreninde konuşan Muhbir, 'Bugün bu aşının seri üretiminin ilk aşamasında ayda üç milyon dozluk üretim kapasitesi sağlanacak. Aşının seri üretimi için tesisler sağlandı. Bugünden itibaren bu aşıya olan güven noktasına ulaşıldığında seri üretime geçeceğiz' diye belirtti.

Aylık 12 ila 15 milyon dozluk aşı üretiminin ikinci aşamasının Haziran ayından önce tamamlanacağını dile getiren Muhbir, 'Baharın sonunda ayda 15 ila 20 milyon dozluk bir üretim kapasitesi sağlayacağız. Bu çalışmanın yüksek hız ve kalitede şekillenmesini temenni ediyoruz' diye ekledi.

İlk İran yağımı korona aşısının klinik çalışmalarının 2. ve 3. aşaması bugün iki gönüllü üzerinde yapıldı. Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesi Klinik Deneme Merkezi Direktörü Hamed Hüseyni, 'Gıda ve İlaç İdaresi ve Ulusal Etik Komitesinin izniyle, Kov-İran'ın insan testinin ikinci ve üçüncü aşamaları, İran Bereket aşısı ile birlikte yapılacak' dedi.

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