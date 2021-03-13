İran'da Nevruz Bayramı'ndan önce bir milyondan fazla kişi korona aşısı olacak

Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katıldığı Korona ile Ulusal Mücadele Kurulu Genel Merkezi 61. Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Reisi, 'Şu ana kadar 410 bin doz Rus Sputnik aşısı aldık. Ayrıca 250 bin doz Çin Sinofarm aşısı ve 125 bin doz Bharat Hindistan aşısı ithal ettik. Hindistan aşısından 375 bin doz daha Pazartesi günü gelecek ve toplam 500 bin doz Hint aşısına sahip olacağız. Ülkeye 100 bin Küba aşısı da ithal edilmiş ve toplamda yaklaşık 1 milyon 260 bin aşımız vardır' diye belirtti.

Bu hafta, sağlık personeli ve savunmasız gruplar için kapsamlı bir aşılama programı yürüteceklerini ve yılsonuna kadar bir milyondan fazla kişinin aşı olacağını dile getiren Reisi, kırmızı ve turuncu şehirlere seyahat etmenin yasak olduğunu kaydetti.

Reisi, 'Devrim Lideri, Cumhurbaşkanı Ruhani ve Sağlık Bakanı'nın vurguladığı gibi, aşının yayılabilmesi için bu günleri yeni bir yükseliş olmadan atlatabilmemiz için halktan gereksiz gezilerden kaçınmalarını rica ediyoruz. Gelecek yıl Ekim ayından itibaren çok sayıda insanı aşılayabileceğimizi ve durumun düzeleceğini umuyoruz. Kırmızı ve turuncu şehirlere seyahatin bayram süresince yasaklanmasına karar verildi. Bu şehirlerde yerli olmayan araçların trafiğe çıkışı yasaktır. Yerel plakalı araçların bu şehirlerden ayrılması da yasaktır ve kırmızı şehirlerde, yolcuların negatif testi olması durumunda tren, uçak ve otobüsle seyahatlere de izin verilir' diye ekledi.

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