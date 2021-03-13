İran ve Küba'dan korona aşısı üretimi konusunda işbirliği

Devlet tıp kurumu Biocuba Pharma, İran'a 100 bin doz Küba korona aşısının gelmesiyle, bu aşının İran'daki klinik çalışmalarının son aşamasına gelindiğini belirtti.

Havana'nın kovid-19'a karşı aşı üretimini ilerletmek için diğer ülkelerle yaptığı işbirliği kapsamında, seçilen Küba Subrana 02 aşısından 100 bin dozun 12 Mart Perşembe günü İran'a ulaştığını dile getiren yetkili, geçen hafta Küba'da üçüncü test aşamasına başlayan Subrana 02'nin önceki bir sözleşme kapsamında İran da dahil olmak üzere diğer ülkelerdeki çalışmaların son aşamasını tamamlayacağını ifade etti.

Bu bağlamda, bu yılın başlarında, Küba Finlay Enstitüsü ile İran Pasteur Enstitüsü arasında, insan deneylerinin üçüncü aşamasını iki ülkede aynı anda uygulamak için bir işbirliği anlaşması imzalandı.

İran'da Subrana 02 aşısının çalışma sürecinin başlamasını memnuniyetle karşılayan Finlay Enstitüsü Twitter hesabında, 'Tahran-Havana işbirliği, iki ülkede koronavirüse karşı aşılama sürecini hızlandıracak' ifadesini kullandı.

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