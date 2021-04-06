İranlı öğrenciler koronalı koşullarda uzaktan eğitim görüyor

Bir toplantıda konuşan Haci Mirzayi, 'Bu bağlamda 11 milyardan fazla eğitim dosyası öğrencilere ulaşyı ve öğretmenler ile öğrenciler arasında iyi bir bağlantı var' diye belirtti.

İran'da korona virüsün patlak vermesi ve okulların ve eğitim merkezlerinin kapatılmasıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Şad adlı internet ağı oluşturdu. Böylece eğitim durmaksızın devam etti.

Milli Eğitim Bakanı konuşmasının sonunda, 'Yüz yüze eğitimin yerini hiçbir eğitimin almaması doğaldır ve endişelerden biri, hükümetin öğrencilere internet erişimini sağlamaktı. Hükümet olarak bu konuda yoğun çaba sarf ederek, ülke genelinde tüm öğrencilerin eğitime erişmesini sağladık' diye ekledi.

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