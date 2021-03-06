13 ülkede Farsça kürsüleri yaygınlaştırmak için 23 profesör yurt dışına gönderilecek

Bilim Bakanlığı'nda düzenlenen yıllık toplantısının programında konuşan Bakıri, 'Fars dili ve edebiyatı kürsüleri için yurt dışına yedi profesör gönderildi ve bu yılın sonuna kadar, 31 Farsça kürsüsünü kapsayan toplam 23 profesör 13 ülkeye gönderilecek' dedi.

2300 öğrencinin yerli üniversitelerin Farsça eğitim merkezlerinde eğitim gördüğünü ve korona salgını dolayısıyla çoğu öğrencinin kendi ülkelerine dönmesi nedeniyle derslerin sanal olarak yapıldığını kayeden Bakıri, 'Korona salgını bağlamında, e-öğrenmenin önemi daha net hale geldi. Bu sebeple sanal eğitim çalışma grubunun faaliyetlerini takiben bu konu için iki kısa ve uzun vadeli program düzenlenmiştir' diye belirtti.

Kısa vadeli planda, birkaç ülkenin kürsülerinin sorumluluğu deneme bazında bazı üniversitelere verildiğini söyleyen Bakıri, 'Uzun vadeli planda, tüm üniversitelerin Fars dili ve İran çalışmaları alanındaki derslerini ve yabancı üniversitelerin öğrencilerini sunabilmeleri için tek bir sanal platform tasarlamayı düşünüyoruz' diye ekledi.

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