İran Kültür Bakan Yardımcısı'ndan Tahran-Ankara medya ilişkilerinin güçlendirilmesine vurgu

Türkiye ziyareti sırasında en son Cumhurbaşkanlığı Basın Başkanı Çağatay Özdemir ile bir araya gelen Hodadi, bu ülkenin gücü ve başarısını İran'ın gücü ve başarısı olarak gördüklerine işaret ederek, 'Bu tarihsel bir gerçektir ve seleflerimizin kurduğu güçlü bağları korumalıyız. İran ve Türkiye'nin kültürel ve tarihi ortaklıkları, diğer bazı komşularla mevcut ortaklıklardan çok daha büyüktür ve iki ülke arasındaki dostluk ve yakınlık duygusunun güçlü ve mantıklı nedenleri vardır' dedi.

İran ile Türkiye arasındaki ilişkiyi kardeşçe bir ilişki olarak itelendiren Hodadi, 'İki kardeşin farklılıkları ve çekişmeleri olabilir, hatta kavga edebilirler ama kardeşler ve bu kardeşlik duygusu komşuluk dışında tarihi, kültürel ve inançlarına da sahip' ifadesini kullandı.

'Diğer bazı komşularla %50 ortaklığımız varsa Türkiye ile %95 ortaklığımız var' diyen Hodadi, 'Sizinle hem ortak çıkarlarımız hem de ortak düşmanlarımız var. Bu nedenle bölgedeki ve dünyadaki bazı ülkelerin işbirliğimizi bozmaya çalışması doğaldır, zira aramızda farklılıklar yaratarak onların çıkarlarına hizmet ediliyor' diye konuştu.

Bu görüşmelerin amacının İran ve Türkiye'nin medya akışını Batı medyasının olumsuz akımlarından uzak tutmak ve iki ülkenin gerçeklerine uygun şekilde tutmak olduğunun altını çizen Hodadi, 'Şu anda, sosyal medyada ve sahte internet sitelerinde İran ile Türkiye arasındaki ilişkilere karşı yaygın bir propaganda var ve bu sahte ağlarla başa çıkmanın tek yolu Ankara ile Tahran arasında doğrudan bir medya bağlantısını geliştirmektir' diye açıkladı.

İki ülkenin çabalarını ve sinerjisini vurgulayan Hodadi, Türk medyasının Farsça bölümlerinin yanı sıra İran medyasının Türkçe konuşan bölümlerinin faaliyetlerine de değindi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Basın Başkanı Çağatay Özdemir, iki ülke arasındaki çeşitli alanlarda olumlu ve optimal ilişkilere değinerek, mevcut trendlerden bağımsız olarak ikili ilişkilerin ve görüşmelerin gelişmesine vurgu yaptı.

İki ülke arasındaki tarihi dayanışmaya değinen Özdemir, iki ülke arasındaki birçok medya geriliminin kökeninin Batı medyasının performansından kaynaklandığını ve ortak işbirliğine, trafiği artırmaya ve medya yetkilileri ile muhabirler arasındaki doğrudan iletişimi güçlendirmeye odaklanılması gerektiğini söyledi.

Kültür Bakan Yardımcısı Hodadi, Ankara ziyaretinde Türk basın mensupları ve uzmanlarıyla görüşmenin yanı sıra, aralarında Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi yetkilileri, Türk Dışişleri Bakanlığı Kamu Diplomasisi Direktörü ve haber ajanslarının başkanları da dahil olmak üzere üst düzey Türk medya yetkilileriyle bir araya geldi. Bunlar arasında önde gelenler, Anadolu Ajansı ve TRT'ydi.

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