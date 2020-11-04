Pakistan'da Farsça öğretimi için eğitim kaynakları ve insan kaynaklarının geliştirilmesi önemlidir

Sadi Vakfı'nın aktardığı habere göre Haddad Adil, Sadi Vakfı'na İran'ın Pakistan'daki yeni kültür danışmanı İhsan Hazayi'yi temsil etme yetkisi vermek amacıyla düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada, 'Fars dili ve edebiyatını yurtdışında öğretme ve tanıtma sorumluluğunu bu vakfa veren Kültür Devrimi Yüksek Kurulu tarafından onaylanan Sadi Vakfı Statüsünün 4. maddesine göre, Kültür danışmanları yurtdışındaki temsilcilerimiz olacak. Bu doğrultuda ve Sadi Vakfı ile İslam Kültür ve İletişim Teşkilatı arasındaki anlaşmanın uygulanmasında siz Vakfın temsilcisi olarak atandınız' dedi.

Haddad Adil, Pakistan'da Farsça'nın geçmişine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, 'Fars dili ve Pakistan'daki öğretimi bizim için çok önemli ve önceliklidir. Sadi Vakfı olarak İslamabad'daki tüm üniversitelerle işbirliği ve ikili ortaklığa hazır olduğunu ilan ediyor' diye belirtti.

İran ve Pakistan'ın Fars Dili Araştırma Merkezi'nin eşsiz el yazmaları nedeniyle oynadığı rolden de bahsetti ve şunları söyledi:Bu merkez, Fars dilinin korunması ve geliştirilmesi için çok değerlidir ve Daniş Dergisi de bu merkezin faaliyetlerinden biri olarak önemlidir.