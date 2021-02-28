AMFA sınavının ikinci dönemi düzenlenecek

Saadi Vakfı Halkla İlişkiler'inin yayınladığı habere göre, uluslararası kısaltması AMFA olan bu sınav, sınav veren kişinin eğitim geçmişine bakılmaksızın bir dil yeterlilik sınavıdır ve o kişinin dinleme, okuma, konuşma ve yazma gibi dört ana Farsça dil becerisindeki yeteneğini değerlendirir ve sınavın sonunda final puanı ve uluslararası sertifika verilecektir.

İkinci Farsça dil yeterlilik sınavı "AMFA", İran'da yaşayan yabancı öğrenciler ve Fars dili ve edebiyatıyla ilgilenen diğer kişiler için 10 Nisan 2021 Cumartesi günü Saadi Vakfı tarafından İran'da yapılacaktır.

Bu sınava katılmanın maliyeti 5 milyon Rial'dır ve bu sınava katılmak isteyenler 5 Nisan 2021 tarihine kadar adrese giderek başvurularını yapabilirler ve daha fazla bilgi için Saadi Vakfı uzmanlarıyla iletişime geçebilir veya e-posta adresine e-posta gönderebilir veya 02122414357'yi arayabilirler.

Farsça dil yeterliliğinin ilk uluslararası sınavı "AMFA", Saadi Vakfı tarafından eş zamanlı olarak 23 Kasım 2019'da Rusya ve Irak'ta yapıldı. Ayrıca korona virüs salgını ve sağlık önlemleri nedeniyle 5 Mart 2020'de İran'da ve aynı zamanda diğer ülkelerde gerçekleşmesi planlanan sınav düzenlenmedi.