6 Nis 2021 01:37
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News Code: 84285279
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İran'da korona ile ilgili 38 ürün üretilmektedir

İran'da korona ile ilgili 38 ürün üretilmektedir

Tahran, İRNA- İnsan İlaç Endüstrisi İş Adamları Sendikası yönetim kurulu üyesi Mutaza Hayrabadi, İran'da 110 ilaç fabrikası olduğunu ve bunun bölge ülkelerine kıyasla eşsiz bir konu olarak dikkat çektiğini belirtti.

Bir toplatında konuşan Hayrabadi, geçen yıl ilaç sektöründeki bilançonun 1.5 milyar dolar olduğunu ifade etti.

Geçtiğimiz yıl ilaç firmalarına tahsis edilen toplam döviz miktarından 480 milyon dolarının korona ile mücadeleye tahsis edildiğini dile getiren Hayrabadi, korona alanında 38 ürün ürettiklerini ve bunun gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Son yıllarda İran, ilaç üretimi alanında büyük ilerleme kaydederek, ihtiyaç duyduğu ilaçların %97'sini ülke içinde üretebilmektedir.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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