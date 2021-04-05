İran'da korona ile ilgili 38 ürün üretilmektedir

Bir toplatında konuşan Hayrabadi, geçen yıl ilaç sektöründeki bilançonun 1.5 milyar dolar olduğunu ifade etti.

Geçtiğimiz yıl ilaç firmalarına tahsis edilen toplam döviz miktarından 480 milyon dolarının korona ile mücadeleye tahsis edildiğini dile getiren Hayrabadi, korona alanında 38 ürün ürettiklerini ve bunun gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Son yıllarda İran, ilaç üretimi alanında büyük ilerleme kaydederek, ihtiyaç duyduğu ilaçların %97'sini ülke içinde üretebilmektedir.

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